En weer een rapport: het VN-klimaatpanel wordt steeds ongeloofwaardiger

In zijn zoveelste rapport negeert het VN-klimaatpanel het feit dat de aarde al jaren niet meer opwarmt. Na 25 jaar studie en adviezen zijn we nog even ver als in het begin: vermoedelijk heeft de mens invloed op het klimaat, maar niemand weet hoeveel.

En weer is er een rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het is het vijfde en misschien wel laatste rapport, want steeds vaker klinkt de boodschap dat we het nu wel weten (of beter: dat we het nog steeds niet weten).

En weer luidt de boodschap dat het zeer waarschijnlijk is dat de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt.

Je moet maar durven.

Oceanen

Al vijftien jaar stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer. Dat kan heel goed een tijdelijk verschijnsel zijn: het is niet uitgesloten dat de opwarming die we in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zagen, binnenkort weer doorzet.

Het is ook mogelijk dat de aarde momenteel niet opwarmt omdat de warmte diep in de oceanen wordt opgeslagen, zoals sommige klimatologen poneren om de huidige stilstand te verklaren.

Speciale Editie Klimaat

Alleen heeft geen enkele klimaatdeskundige er twintig jaar geleden op gewezen dat de opwarming wel eens tot stilstand zou kunnen komen. Ook de computermodellen waar de klimaatdeskundigen hun zelfvertrouwen aan ontlenen, hebben het niet voorspeld.

Half-politiek

Dat er iets mis is met de computermodellen, wordt steeds duidelijker. Zelfs het VN-klimaatpanel geeft het nu zelf min of meer toe: de klimaatgevoeligheid (de mogelijke stijging van de temperatuur wanneer de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zou verdubbelen) is verlaagd in vergelijking met vorige rapporten.

Het IPCC is een half-wetenschappelijke, half-politieke en ambtelijke organisatie die zich tot doel heeft gesteld om iets te bestuderen dat ons vooralsnog boven de pet gaat – en daarover politieke adviezen wil uitbrengen.

Geen idee

Dat is een raar verschijnsel en na 25 jaar studie en adviezen zijn we nog even ver als in het begin: vermoedelijk heeft de mens via het broeikaseffect een invloed op het klimaat, maar omdat we geen idee hebben van de natuurlijke variatie in het klimaat is niet duidelijk of die menselijke invloed klein of groot is.

Het feit – inmiddels door vrijwel niemand meer betwist – dat terwijl de CO2-concentratie elk jaar stijgt en de wereldwijde temperatuur al vijftien jaar stabiel is, suggereert dat die invloed minder groot is dan het IPCC beweert.