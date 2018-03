Met een ‘lustpil’ voor vrouwen is de lol er heel snel af

Met de ‘lustpil’ die een Nederlandse arts op de markt wil brengen, zouden vrouwen net zo vaak seks willen als mannen – altijd dus. Slecht idee, de natuur heeft het niet voor niets zo geregeld dat het mannetje zijn best moet doen.

Een tijdje geleden zat ik in het vliegtuig naast een man die mij, nog voordat ik zat, begon te vertellen over zijn leven. Maar dan ook werkelijk alles, ik had nog geluk dat we niet naar Australië vlogen.

Zijn vrouw was net overleden, maar hun seksleven stelde toch al niets meer voor, vertelde hij, openhartig door mijn fabelachtige interviewtechniek die eruit bestond hem geïnteresseerd aan te kijken. Sneu, leek me, tot hij vertelde dat ze dik in de zeventig was.

Toen dacht ik dat het hoog tijd was om die vrouw eens met rust te laten. Was de sekspil er al geweest, dan had hij die vast wel door haar ochtendmuesli gestampt.

Suffe man

Het verbaast me niets dat de aangekondigde lustopwekkende pil voor vrouwen door een man – Adriaan Tuiten – is ontwikkeld. Mannen hebben nu eenmaal bijna altijd zin en vrouwen zijn wat, laten we zeggen, bedachtzamer. Eén op de vijf vrouwen heeft weinig zin in seks, zo lezen we.

Heeft die vrouw dan nooit zin in seks, met niemand? Of gewoon niet met een suffe man die niet weet wat hij moet doen? En is het zo vreselijk om geen zin in seks te hebben?

Wel als je met een mannenoog naar seks kijkt. Een man heeft altijd zin in seks, dus dat is de norm. Wijk je van die norm af, dan is er iets mis.

Bonobo’s

Vrouwen met weinig zin hebben zodoende zelfs een aandoening: hypoactive sexual desire disorder. Hoe idioot is dat. Misschien hebben mannen wel een aandoening, met hun eeuwige gemekker over seks.

Als alles lukt, kunnen vrouwen straks (en dan is Adriaan Tuiten financieel binnen) een soort viagra nemen zodat ze meteen enorm hitsig worden. Wat zou het nou toch leuk zijn als vrouwen net zo vaak seks willen als mannen, zodat we als bonobo’s onbekommerd door het leven kunnen gaan.

Ja, ja, jongens. Het zou wel makkelijk zijn als mannelijke en vrouwelijke seksualiteit hetzelfde was. Zo is het nu eenmaal niet, en de sociobiologie verklaart waarom. Mannen hebben heel veel zaadjes die ze kwijt willen, en vrouwen weinig eitjes waar ze zuinig op zijn.

Uitsloven

Daarom is het zo geregeld dat mannen achter vrouwen aanrennen en niet andersom. Dat er bordelen met hoeren zijn voor mannen, en niet andersom.

Om een vrouw te verleiden en ervoor te zorgen dat ze zin heeft om met je naar bed te gaan, moet een man zich nu eenmaal uitsloven. En als het stel eenmaal in bed is beland, moet hij nog steeds zijn best doen, want vrouwen beleven seks anders en reageren ook anders – meestal wat langzamer.

Vrouwen moet je nu eenmaal een beetje opwarmen. Dat kost tijd, en daar hebben mannen natuurlijk niet altijd zin in, want die zijn op één ding gefixeerd. Enfin. Pop d’r een pil in en klaar ben je.

Eminem

Typisch iets voor mannen. Helemaal niet over nagedacht. Het is toch niet leuk als mannen en vrouwen hetzelfde zijn? Dat jagen en verleiden is een spannend onderdeel van het liefdesleven. Hoe vrouwen reageren in bed is totaal anders dan hoe mannen zich gedragen.

De lol zou er echt snel af zijn als iedereen zich op dezelfde manier gedroeg. Bovendien maakt zo’n pil mannen nog luier dan ze al zijn, en dan doen ze helemaal hun best niet meer. Be careful what you wish for, zong Eminem al. En gelijk had hij.