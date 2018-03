‘Opwarming van de aarde’ krijgt weer eens de schuld van een natuurramp

Terwijl de lijken op de Filipijnen nog moeten worden geborgen, roepen de ‘eco-gieren’ alweer dat de vermeende opwarming van de aarde de oorzaak is van alle rampspoed. Maar natuurrampen zijn er altijd geweest.

Het gebeurde na de bosbranden bij Sydney, het gebeurde na orkaan Sandy bij New York, het gebeurde na orkaan Katrina bij New Orleans en het gebeurt nu ook na de verwoestingen die orkaan Haiyan in de Filipijnen aanrichtte.

Politici, klimaatonderzoekers of milieubewegingen die roepen dat de rampspoed door de opwarming van de aarde komt.

Daarvoor is echter geen enkele aanwijzing. In diverse studies is geprobeerd een patroon te herkennen in het aantal en de zwaarte van natuurrampen. De conclusie is dat zo’n relatie er niet is. Datzelfde vertellen de geschiedenisboeken.

Als daar één les uit te trekken is, dan is het wel: shit happens. Er zijn overal en altijd natuurrampen geweest en ze zullen er altijd blijven.

Stabiel

Het is niet erg logisch dat een eventuele, door de mens versterkte opwarming van de aarde meer orkanen zou veroorzaken. Orkanen en andere krachtige natuurrampen worden deels gedreven door de verschillen in druk en temperatuur op aarde.

Volgens de theorie van het versterkte broeikaseffect zou de opwarming zich vooral bij de polen manifesteren. De verschillen tussen de evenaar en de polen worden dan kleiner en de kans op orkanen dus ook.

Trouwens, over welke opwarming hebben we het? Sinds 1950 is er één korte periode geweest – van 1975 tot 1998 – dat de gemiddelde temperatuur op aarde steeg. Daarvóór daalde hij en sindsdien is hij stabiel.

Stem op mij

De verleiding is groot om de uitspraken dat Haiyan is veroorzaakt door de uitstoot van onze auto’s en elektriciteitscentrales anders te interpreteren.

De politicus zegt immers: stem op mij, ik maak wetten om de uitstoot te verminderen. De klimaatwetenschapper zegt: subsidieer mij en mijn instituut, ik bewijs dat er een verband is tussen de uitstoot en die orkanen. En de milieubeweging zegt: maak contributie aan ons over, wij zijn de soldaten in de strijd tegen de opwarming.

Er is een treffend woord bedacht voor de mensen die, terwijl de lijken nog moeten worden geborgen, roepen dat het allemaal door de opwarming van de aarde komt: eco-gieren.