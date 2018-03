Petitie tegen minister toont onnozelheid van alternatieve genezers

Dat aanhangers van alternatieve geneeswijzen ten strijde trekken tegen minister Schippers, typeert de onnozelheid in kwakzalverland. De populariteit van alternatieve artsen neemt gestaag af, maar er is nog veel werk te doen.

Er is grote onrust in de wereld van de alternatieve geneeswijzen, waar de petitie ‘Handen af van Homeopathie’ circuleert. Zij is inmiddels meer dan zeventienduizend maal ondertekend en wanneer de grens van veertigduizend is bereikt, zal de petitie aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De indieners vinden dat minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid zich ‘onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend’ uitlaat over mensen die baat hebben gehad bij ‘complementaire en preventieve geneeskunde’.

Waarom zijn antroposofen tegen vaccins en voor homeopathie?

Onnozelheid

De petitie is typerend voor de onnozelheid in kwakzalverland. In de eerste plaats is het merkwaardig om homeopathie, acupunctuur, aromatherapie en al die andere vormen van kwakzalverij ‘complementaire en preventieve’ geneeskunde te noemen.

Ook is de redenering niet bijster intelligent, om het vriendelijk te formuleren. Natuurlijk zijn er mensen die baat hebben bij homeopathie en handoplegging, maar die mensen zouden ook zijn opgeveerd door geitenkeutels, mits voorgeschreven door een alternatieve genezer met een aantal dubieuze diploma’s aan de muur.

En het meest idioot is nog wel dat de bron van alle commotie – een videotoespraak van minister Schippers bij het afscheid van Cees Renckens als voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij – uit oktober 2011 dateert.

Sylvia Millecam

Maar omdat de boodschap pas sinds enkele maanden op YouTube staat, hebben de aanhangers van wat minister Schippers in haar toespraak ‘zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes’ noemt, haar nu pas ontdekt.

Het gaat overigens de goede kant op met de strijd tegen kwakzalverij. Sinds 1993 is het aantal bezoeken aan alternatieve artsen voortdurend gedaald. Minder dan 1 procent van de bevolking ondergaat nog alternatieve behandelingen.

Cees Renckens denkt dat de afname mede komt door de dood van Sylvia Millecam. De populaire actrice en comédienne had ruim dertig alternatieve genezers geraadpleegd, alvorens ze in 2001 na een gruwelijk sterfbed overleed.

Apothekers

Maar we zijn er nog lang niet. Bij ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking bestaat enig vertrouwen in alternatieve artsen en bij 15 procent zelfs in de genezende vermogens van mensen die niet tot arts zijn opgeleid. Merkwaardig genoeg zijn het niet alleen laagopgeleiden die vertrouwen stellen in deze flauwekul, maar zitten er ook veel hogeropgeleiden bij.

En zoals minister Schippers tweeëneenhalf jaar geleden al aankaartte: bij tal van apothekers staan homeopathische middelen in het schap en je kunt in Nederland geen zorgverzekering krijgen waar absoluut geen alternatieve geneeswijzen worden vergoed.

Verstandige woorden van de minister!

