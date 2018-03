Mijnramp bewijst: kernenergie is veel veiliger dan steenkool

Toen in Fukushima enkele kernreactoren het begaven, ging het wekenlang nergens anders over in de media. Hypocriet, want de gevaren van steenkoolwinning zijn veel groter.

De brand in de Turkse kolenmijn wijst ons er weer eens op hoe gevaarlijk de winning van steenkool is. Plus hoe verschillend we met zijn allen, onze politici voorop, omgaan met de doden door steenkool en de doden door kernenergie.

De mijnramp in Turkije is gruwelijk, laat daar geen twijfel over bestaan. Misschien wel meer dan driehonderd mijnwerkers die een gruwelijke dood stierven.

De eerlijkheid gebiedt te melden dat er bijna wekelijks wel ergens in de wereld doden vallen bij de winning van steenkool. Die berichten halen doorgaans niet eens meer de krant of het NOS Journaal.

Immoreel

Hoe anders is dat met kernenergie. Toen in 2011 in het Japanse Fukushima enkele kernreactoren het begaven, werd er wekenlang over geschreven en was het elke dag op televisie. In Fukushima is geen enkele dode gevallen door radioactiviteit, misschien komen er in de toekomst nog enkele kankerdoden bij, maar hoe dan ook zal dat minder zijn dan het aantal doden bij de Turkse mijnramp.

Het is de dubbele moraal in het kwadraat. Destijds was het al immoreel om maar door te gaan over de mogelijke doden door het Japanse incident terwijl er bij de tsunami dertigduizend doden vielen.

Een eventuele dode door kernenergie wordt heel anders gewogen dan een dode door steenkool. Er is wel geschat dat steenkool per jaar honderdduizend doden eist.

Veiligste energievorm

Dat zijn niet alleen de dodelijke slachtoffers in de mijnen – dat zijn er ‘maar’ een paar duizend per jaar – maar ook de doden door de luchtvervuiling die ontstaat bij het verbranden van steenkool.

In de vijftig jaar dat we kernenergie hebben, zijn er diverse incidenten geweest: één ernstig ongeluk (Harrisburg), één ramp (Tsjernobyl) en iets tussen een ongeluk en een ramp in (Fukushima).

Toch is het totale aantal doden ten gevolge van de civiele toepassing van kernenergie minder dan honderd en als je ruim rekent, met eventuele kankergevallen erbij, misschien een paar duizend. In vijftig jaar.

Grote boog

Kernenergie is de veiligste energievorm die we kennen. De meeste wetenschappelijke studies stellen zelfs dat het nog veiliger is dan windmolens en zonnecellen. Het is veel veiliger dan steenkool, dat staat vast.

En toch gaan we maar door het winnen en verbranden van steenkool. Wat zeggen dan onze groene politici? Ja, u hebt gelijk, we moeten zo snel mogelijk naar zon en wind. Dat is misschien waar, maar dat duurt nog wel een halve tot een hele eeuw voor wind en zon echt kunnen concurreren.

Tot die tijd blijven we steenkool gebruiken en met een grote boog om het veel veiliger kernenergie heen lopen. Wat een hypocrisie.