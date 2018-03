Kan de VVD Henk Kamp met zijn windmolens niet stoppen?

Zelfs het Centraal Planbureau is tot de conclusie gekomen: windmolens kosten veel meer dan ze opleveren. Waarom blijft minister Kamp zo halsstarrig vasthouden aan verkeerd beleid?

Windenergie is onaantrekkelijk. Het levert veel minder stroom op dan in het verleden is gedacht. Als de wind niet waait, is er een back-up van snel aan te schakelen gascentrales nodig. En last but not least: het is veel te duur.

Zoals diverse VVD-politici (Mark Rutte, Frits Bolkestein, Paul de Krom) altijd hebben gezegd: windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.

Ditmaal komt zelfs het Centraal Planbureau tot de conclusie dat windmolens financieel onaantrekkelijk zijn. Uit een rapport dat nota bene in opdracht van het ministerie van Economische zaken is gemaakt, komt naar voren dat de windmolenparken die dit kabinet op zee wil plaatsen, 5 miljard euro meer kosten dan het de samenleving oplevert.

Lees ook…

Ophef over windmolens: komen toeristen nog wel naar zee?

Evangelie

En toch gaat het kabinet door op de ingeslagen weg. Het merkwaardige is dat het vooral de VVD is die de kar trekt. Minister Henk Kamp van Economische zaken en oud-VVD-kopman Ed Nijpels prediken overal en altijd het evangelie van de duurzaamheid en de groene stroom. Bizar.

In de coalitieregeringen die in de Nederlandse politiek usance zijn, is het vanzelfsprekend dat politieke partijen concessies moeten doen. Dan is het lastig laveren, blijkt ook nu weer.

Nu zelfs het Centraal Planbureau zich tegen windmolens keert, zou je verwachten dat minister Kamp enige terughoudendheid betracht in zijn steun voor windmolens.

Klimaatproblemen

Maar nee hoor, keer op keer zegt Kamp dat fossiele energie eruit moet omdat er klimaatproblemen zijn. Hij zegt het niet voorzichtig – dat slechts volgens sommige deskundigen sprake is van opwarming die via fossiele brandstoffen door de mens is veroorzaakt; hij zegt er niet bij dat die opwarming al 18 tot 26 jaar (afhankelijk van de meetreeks) is gestopt; hij zegt er niet bij dat er sommige vormen van ‘fossiel’ (aardgas en schaliegas) zijn die veel aantrekkelijker zijn dan andere; en hij zegt er niet bij dat we misschien nog wel een eeuw hebben om van de fossiele energie af te stappen.

Nee, de minister wekt voortdurend de indruk dat hij voor GroenLinks in het kabinet zit en dat niet PvdA-leider Diederik Samsom, maar hijzelf een ex-actievoerder van Greenpeace is.