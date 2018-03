Slimme koekepannen? Sensoren gaan de dienst uitmaken in de keuken

Een perfect gebakken biefstuk of zalmsteak is niet meer ­alleen weggelegd voor chef-koks. Met de Pantelligent – een pan met ingebouwde hittesensor – kan straks ook een amateurkok een sterrenmaaltijd op tafel zetten.

Het werkt als volgt. De hittesensor in de bodem van de slimme koekepan meet continu de temperatuur. Die informatie wordt via bluetooth verzonden naar een app op uw iPhone en weergegeven in een grafiek. De app geeft aan wanneer u het vlees in de pan kunt leggen, wanneer u het moet omdraaien en of u het vuur tijdens het bakken hoger of lager moet zetten. U krijgt een bericht als het vlees klaar is om te serveren.

De makers van de Pantelligent zetten het prototype eind ­vorig jaar op crowdfundingplatform Kickstarter. Kookliefhebbers kunnen vooraf een bedrag investeren. Als de makers ten minste 30.000 dollar (25.000 euro) ophalen, gaat de braadpan eind augustus in productie.

Voedingswaarden

De Pantelligent is niet het enige voorbeeld van intelligent kookgerei dat koks een handje kan helpen. Sensoren gaan meer en meer de dienst uitmaken in de keuken. Zo is er de Prep Pad: een keukenweegschaal met bijbehorende app die precies in kaart brengt hoeveel calorieën, vet, eiwit en koolhydraten u gaat verwerken.

Koks kunnen zo meer inzicht krijgen in de voedingswaarden die ze toevoegen aan een gerecht. Een speciale afzuigkap met sensoren van Wave Kitchen Products stelt automatisch de juiste stand in. De sensoren reageren op de hoeveelheid kookdamp en -geur.

En de kok? Die hoeft in de toekomst alleen nog maar zijn smartphone in de gaten te houden.

Elsevier 71ste jaargang, nummer 2, 10 januari