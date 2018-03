Waarom WhatsApp gebruikersdata afschermt

Voor de bijna tien miljoen Nederlanders die WhatsApp gebruiken, zijn vanaf dinsdag de berichten op de chat-app via zogenaamde ‘end-to-end encryptie’ afgeschermd. Dit betekent dat de data op de app is versleuteld. Alleen de zenders en ontvangers hebben toegang tot de berichten.

Gebruikers zagen op dinsdag een geel berichtje met een korte uitleg over de nieuwe maatregelen – de zogeheten encryptie – in gespreksvensters. WhatsApp behoort door de encryptie tot de veiligste chat-apps ter wereld.

Eén van de redenen dat het bedrijf dit doet, is om zichzelf te beschermen. Omdat WhatsApp zelf geen toegang meer heeft tot de data, kan het ook niet worden gedwongen deze gegevens aan derden over te dragen.

Apple

Zo voorkomt WhatsApp dat het in de juridische problemen komt, zoals Apple dat begin dit jaar overkwam nadat de FBI een rechtszaak had aangespannen tegen het techbedrijf. De geheime dienst wilde dat Apple de iPhone zou ontgrendelen van Syed Farook – de terrorist die in december 22 Amerikanen doodde in San Bernardino.

Uiteindelijk was de rechtszaak niet nodig, omdat de FBI zelfstandig toegang tot het toestel kreeg. Via een alternatieve route kwam de geheime dienst alsnog tot de gegevens van Farook.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau zag na zes weken af van de rechtszaak, maar het proces zette de verhoudingen tussen de nationale overheden en de particuliere mediabedrijven op scherp.

Motieven

Apple weigerde de telefoon te ontgrendelen omdat de FBI dan toegang zou hebben tot de data van alle iPhone-gebruikers.

De FBI achtte dit echter noodzakelijk, omdat de iPhone cruciale informatie kon bevatten over de massamoord die in december in het Amerikaanse California werd gepleegd.

Toegang

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg nam het op voor Apple en de beslissing van de directeur Tim Cook om de versleuteling niet vrij te geven. ‘Wij geloven in encryptie,’ zei Zuckerberg in februari.

Maar ook Facebook, dat sinds oktober 2014 eigenaar is van WhatsApp, wordt bekritiseerd om de omgang van het bedrijf met persoonsgegevens. Zo slaat Zuckerberg alle contactgegevens en data van Facebook-gebruikers op, een slechte zaak volgens privacy-voorvechters. ‘Facebook blijft zijn rechten uitbreiden om jouw data en persoonlijke informatie te gebruiken,’ zei privacy-advocaat Maninder Gill in december 2014.

Ook houdt Facebook bij welke websites via het medium zijn bezocht en heeft het toegang tot informatie over de locatie van gebruikers die berichten sturen via de messenger-app.