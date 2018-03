Inteelt even riskant voor kind als oude moeder

Als een neef en een nicht een kind krijgen, is dat net zo riskant als wanneer een vrouw van over de 34 een kind baart. Beide kinderen lopen evenveel risico op afwijkingen.

Dit blijkt uit onderzoek, gepubliceerd in het Britse medische vakblad The Lancet.

Onderzoek

Aan het onderzoek deden ruim 11.000 baby’s in de Britse stad Bradford mee. De stad werd gekozen vanwege het hoge aantal huwelijken tussen Pakistaanse bloedverwanten. In deze Pakistaanse gemeenschap is ongeveer 37 procent van de huwelijken een verbintenis tussen volle neef en nicht, tegenover minder dan een procent onder de Britse huwelijkspartners.

Risico

Het kind van een neef en nicht kan volgens het onderzoek een verdubbelde kans op een geboren afwijking lopen.

Het gaat ondermeer om het syndroom van Down en een hart- of longdefect. Daarmee loopt het kind een even groot risico als het kind van een moeder die na haar 34ste een kind krijgt.

Advies

Het risico op afwijkingen dat het kind van een oudere moeder of neef en nicht loopt, blijft in absolute zin laag met 6 procent.

De onderzoekers zeggen dat het goed zou zijn de plaatselijke bevolking te informeren over de ‘kleine maar vermijdbare risico’s’.