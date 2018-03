Nederlanders maken zich minder zorgen dan andere Europeanen

Nederlanders zijn, samen met de Ieren en de Zweden, de meest zorgeloze Europeanen. De Duitsers zijn daar tegenover juist Europeese kampioen zorgenmaken.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse onderzoeksbureau GFK Verein in handen van Elsevier.

Geen zorgen

Ondanks de economische tegenspoed gaan Nederlanders betrekkelijk zorgeloos door het leven. Bij een representatieve steekproef werd aan Europeanen gevraagd welke zorgen zij hadden. De Nederlander zei gemiddeld 1,6 grote problemen te vrezen, terwijl een Duitser gemiddeld 2,5 zorgen kent. Dat is opvallend omdat de Duitse economie de crisis nog altijd vrij goed lijkt te doorstaan.

In Zweden en Ierland maken inwoners zich gemiddeld maar over één ding echt veel zorgen.

Crisis

Zoals in veel landen is ook in Nederland de economische crisis de grootste zorg. Ongeveer 21 procent van de Nederlanders zegt zich grote zorgen te maken over de economie.

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de baanzekerheid. Van de ondervraagden zei 16 procent bang te zijn voor werkloosheid. Dat percentage steeg in een jaar tijd met 6,2 procentpunten.

Gezondheid

Op de derde plek komen zorgen over de gezondheid. Het duurder worden van de zorg verontrust 14 procent van de Nederlanders. De huizenmarkt komt met stip binnen als zorg nummer vier. Vorig jaar maakte nog 3 procent zich zorgen over hun huis, dit jaar is dat zeker 11 procent.

Over criminaliteit maken Nederlanders zich dit jaar minder zorgen. Dat percentage daalde met 3 procent. Wel komt in het jaarlijkse onderzoek nu voor het eerst de zorg over immigratie en integratie naar boven. Van de Nederlanders maakt 2 procent zich grote zorgen over vreemdelingen in ons land.