Psycholoog Erasmus Universiteit trekt wetenschappelijk artikel terug

De Belgische Psycholoog Elke Geraets trekt een wetenschappelijk artikel terug op advies van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Het gaat om een artikel over opdringerige gedachten bij slachtoffers van seksueel misbruik uit 2008.

Dit bevestigt de Erasmus Universiteit aan elsevier.nl naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad.

Kritiek collega’s

Co-auteur Harald Merckelbach drong in 2010 al aan op een correctie van het artikel. De integriteitscommissie van de Universiteit van Maastricht, waar Geraets in 2010 nog werkzaam was, oordeelde dat de klacht van Merckelbach ongegrond was.

Elke Geraets weigerde vervolgens aanpassingen te maken.

Erasmus Universiteit

De huidige werkgever van Geraets, de Erasmus Universiteit Rotterdam, liet het artikel opnieuw onderzoeken nadat de Leidse hoogleraar statistiek Richard Gill het artikel eind 2012 in twijfel trok.

De drie onafhankelijke onderzoekers adviseerden om het artikel terug te trekken. De door tijdschrift Viva tot ‘Slimste vrouw van Nederland’ verkozen psycholoog heeft daar nu gehoor aan gegeven.

Onderzoek

In het artikel stond niet vermeld dat er gegevens van tientallen proefpersonen vóór de analyses zijn weggelaten. De externe deskundigen zeggen dat de merkwaardige patronen mogelijk het gevolg zijn van onzorgvuldige onderzoeksassistenten. Voor ‘moedwillige manipulaties‘ zijn geen aanwijzingen gevonden, maar het kan ook niet helemaal worden uitgesloten.

De externe onderzoekers stellen nu het onderzoek door andere wetenschappers over te laten doen met dezelfde data. De Erasmus Universiteit is niet van plan verder onderzoek naar Geraets te doen.