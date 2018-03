Waarom Thierry Baudet meedoet aan Kamerverkiezingen

Forum voor Democratie doet met voorman Thierry Baudet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De denktank wordt een politieke partij en wil in Den Haag strijden voor meer directe democratie.

In een korte video legt Baudet uit dat Nederlanders ‘eens per vier jaar naar de stembus mogen. Daarna hebben we niets meer te zeggen.’ Volgens Baudet luisteren de verkozen politici niet naar kiezer en kunnen ze niet op hun missers worden afgerekend.

Forum voor Democratie doet mee aan de verkiezingen. Pak je stem terug op 15 maart. #tk2017 #partijkartel @fvdemocratie pic.twitter.com/cbCHwLSNVl — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 25 september 2016

Oekraïne als breekpunt

Belangrijkste voorbeeld: het Oekraïne-referendum dat in april dit jaar werd gehouden, mede georganiseerd door het Forum voor Democratie. Het associatieverdrag met Oekraïne werd door de kiezer afgewezen, maar de politiek heeft nog niets met die uitslag gedaan. De regering van premier Rutte (VVD) zegt al maanden dat ze ‘zo snel mogelijk’ met een officieel standpunt komen.

‘Dit kan zo niet langer. Er moet echt iets veranderen,’ aldus Baudet. Door van de denktank Forum voor Democratie een politieke partij te maken, wil hij het politieke systeem in Nederland ‘van binnenuit openbreken.’

Gerry van der List over Baudets onverbiddelijke logica van het pleidooi voor meer referenda

Minder EU, meer referenda

Forum voor Democratie gaat zich inzetten voor meer directe democratie, met nieuwe bindende referenda. Zo wil Baudet het volk laten stemmen over onder meer het Nederlandse migratiebeleid en de euro. Ook moeten burgemeesters in het vervolg direct worden gekozen.

Verder staat in het partijprogramma dat uitbreiding van de Europese Unie direct moet stoppen en dat grenscontroles moeten worden ingevoerd. Ook stelt de partij een systeem voor met ‘green-cards’ voor migranten, zoals dat al bestaat in Amerika.

Wie precies campagne gaan voeren voor de nieuwe politieke beweging is nog onduidelijk. Baudet geeft aan dat hij binnenkort met een ‘verrassende’ lijst komt, met bekende en minder bekende namen. Eerder stapte een andere prominent rond het Oekraïne-referendum, Jan Roos, ook al de politiek in: hij werd lijsstrekker van VoorNederland (VNL).