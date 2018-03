Waarom Thierry Baudet begrip kan opbrengen voor Trump-kiezer

Tijdens de derde Elsevier-verkiezingsavond op woensdag trad ook politicus Thierry Baudet op. In een debat met PvdA-Kamerlid Mei Li Vos verklaart Baudet waarom zoveel Amerikanen volgens hem de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump steunen.

Die steun komt voornamelijk uit een afkeer van zijn tegenstander Hillary Clinton. ‘Hillary Clinton is de kartel-kandidaat,’ aldus Baudet (33), die meent dat Democraten en Republikeinen al jarenlang in essentie dezelfde agenda hebben maar elkaar op een aantal punten in de openbaarheid bestrijden. Hij spreekt op het Elsevier-evenement American Dreamers in de Rode Hoed in Amsterdam.

‘Beleid is nog altijd gebaseerd op de Koude Oorlog’

Baudet noemt de buitenlandse politiek als voorbeeld. ‘Zowel Democraten als Republikeinen voeren een neoconservatief buitenlandbeleid dat nog altijd gebaseerd is op de Koude Oorlog.’

Trump is volgens hem de eerste kandidaat die breekt met deze traditie, niet in de laatste plaats omdat hij bereid is te onderhandelen met Rusland. Op diverse punten is samenwerking met de Russen volgens Baudet noodzakelijk, bijvoorbeeld om het radicaal-islamisme te bestrijden.

Dus Trump bedrijft daarmee een vorm van realpolitik? ‘Ja,’ zegt Baudet tegen Elsevier. ‘Het is realpolitik versus de idealpolitik van het establishment’.

Politieke correctheid

Het feit dat hij zich niet gedraagt als lid van de elite of het establishment maakt hem daarbij sympathiek voor de kiezer. ‘Trump breekt met iets dat in Nederland is gebroken met Pim Fortuyn: de cultuur van politieke correctheid,’ vindt Baudet. Baudet hekelt de media, die volgens hem slechts aandacht besteden aan ‘een aantal ongelukkige uitspraken van Trump over vrouwen’, en de misstappen van Clinton negeert. De affaire rondom de schimmige Clinton Foundation, waar de presidentskandidate eerder afstand van deed, is daar volgens hem een voorbeeld van.

Trump zou volgens hem kunnen zorgen voor een andere strategische verhouding in de wereld, ‘waarbij Amerika niet langer in die powertrip zit van ‘wij hebben de Koude Oorlog gewonnen’. ‘Clinton, Obama en Bush zijn imperialistisch en Trump niet’. De kiezer zou zich meer aangetrokken voelen tot een politicus die zich op zijn eigen land richt, denkt de kersverse politicus.

Tweede Kamerverkiezingen

Baudet kondigde vorige maand met zijn Forum voor de Democratie mee te willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De voormalige denktank Forum voor de Democratie gaat zich inzetten voor meer directe democratie, met bindende referenda. Baudet speelde een grote rol bij de campagne rond het Oekraïne-referendum.

Zo wil Baudet het volk laten stemmen over onder meer het Nederlandse migratiebeleid en de euro. Ook moeten burgemeesters in het vervolg direct worden gekozen.