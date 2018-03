Baudet over koffie met Roos (VNL): ‘Praat met zoveel mogelijk politici’

VNL-leider Jan Roos liet woensdag weten een ‘goed en constructief gesprek’ te hebben gehad met Thierry Baudet, zijn vroegere compagnon bij het Oekraïne-referendum en thans van de Forum voor Democratie. Zowel Forum als VNL doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart, en zijn daarmee dus tegenstrevers van elkaar.

Verdere versplintering van het politieke landschap dreigt, nu ook GeenPeil zich maandag meldde aan het verkiezingsfront, met Metro-columnist Jan Dijkgraaf als lijsttrekker – tot verbijstering van Roos.

Hij wil nu, in elk geval met Baudet en zijn Forum voor Democratie, de handen ineenslaan en ‘elkaar versterken’. Geen geruzie meer, zegt hij tegen De Telegraaf. ‘We (Baudet en hij, red.) hebben vandaag uren koffie gedronken.’ De VNL-leider zegt te hopen dat er snel een vervolgafspraak komt. Fusiebesprekingen wilde hij het niet noemen, maar volgens de krant ook niet uitsluiten dat het daar alsnog van komt.

