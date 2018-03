‘Vastgeroeste democratie een zwengel geven’: ook GeenPeil wil Kamer in

Na Jan Roos en Thierry Baudet, gaat ook journalist en opiniemaker Jan Dijkgraaf (54) de politiek in. Het initiatief GeenPeil, dat bekendheid verwierf met de campagne tegen het associatieverdrag met Oekraïne, begint een politieke partij met Dijkgraaf als lijsttrekker.

Maandag wordt Dijkgraaf gepresenteerd als lijsttrekker van GeenPeil, meldt het AD zaterdag.

‘GeenPeil gaat weer succesvol de strijd aan tegen de gevestigde orde om de vastgeroeste democratie een goeie zwengel te geven – dat is onze belofte!’ aldus GeenPeil in een verklaring. ‘Het is een beetje uit de hand gelopen en derhalve ene tikje idioot, maar jongens, en meisjes: het wordt fantastisch’.

Subsidie aanvragen

Het campagneteam van GeenPeil heeft hoge verwachtingen en wil de grootste ledenpartij van Nederland worden. GeenPeil zou ook een greep uit de subsidiepotten voor politieke partijen willen doen. Dan moet ze volgens de wet op de financiering van politieke partijen niet alleen 1.000 leden hebben maar ook een Wetenschappelijk Instituut opzetten.

Haalt GeenPeil bijvoorbeeld 180 duizend stemmen, dan zijn dat drie zetels. GeenPeil mag dan beschikken over een basisbedrag van ruim 120 duizend euro en krijgt per zetel dan 12.500. Dat is samen ruim anderhalve ton.

Rutte ‘rekt tijd’ in Brussel

Op de website van het initiatief worden vrijwilligers gevraagd om te flyeren en langs de deuren te gaan. Ook vraagt GeenPeil om donaties. Tijdens de campagne voor het Oekraïne-verdrag was het initiatief buitengewoon succesvol in het optrommelen van vrijwilligers.

De trigger voor het oprichten van de partij ligt volgens het initiatief bij de manier waarop premier Rutte omgaat met de uitslag van het Oekraïne-referendum: hij zou volgens hen zo lang mogelijk tijd rekken, bot vangen in Brussel en uiteindelijk om geopolitieke redenen niets doen met de uitslag.

Het komt in navolging van Jan Roos die zich meldde als lijsttrekker van VNL, en Thierry Baudet met zijn Forum voor de Democratie. De mannen waren eerder met Dijkgraaf verenigd bij GeenPeil, maar staan straks in de verkiezingscampagne tegenover elkaar. Dijkgraaf zegde eerder zijn column in dagblad Metro op om zijn politieke aspiraties waar te maken.