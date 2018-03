Baudet: ‘Ongehoord dat FvD niet meedoet aan NOS-debat’

Thierry Baudet van het Forum Voor Democratie en Jan Dijkgraaf (GeenPeil) worden niet toegelaten tot het NOS verkiezingsdebat op dinsdag 14 maart. Jan Roos (VNL), Tunahan Kuzu (DENK) en Alfred Oosenburg (Nieuwe Wegen) nemen wel deel. Bram Schilham, chef van de politieke redactie van de NOS in Den Haag, heeft dit zojuist bekend gemaakt.

De lijsttrekkers van 8 grote partijen treffen elkaar in het tv-debat aan de vooravond van de verkiezingen. Dit zijn PVV, VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie. Beslissend voor toelating was het aantal zetels in de huidige Tweede Kamer plus het aantal zetels in de Peilingwijzer van deze week, gedeeld door 2.

In debat op TV: SGP en DENK clashen over invloed van islam in Nederland

Voorronde voor kleine partijen

Er is ook een voorronde waarin de lijsttrekkers van zes kleine partijen met elkaar debatteren. Hiervoor worden – ook op basis van het huidige zetelaantal en de score in de laatste Peilingwijzer – de lijsttrekkers van SGP, 50Plus, de Partij voor de Dieren, DENK, VNL en Nieuwe Wegen toegelaten.

Het treffen tussen de zes kleine partijen wordt in Haagse wandelgangen ‘het smurfendebat’ genoemd, maar in het verleden was dit debat van grote invloed op de verkiezingsuitslag. Nieuwkomers die niet meedoen aan dit debat – zoals in dit geval FvD en GeenPeil – krijgen het ’s anderendaags erg lastig, want ze zijn buiten beeld van de kiezers gebleven.

Reactie Thierry Baudet

‘Er is duidelijk sprake van kartel-beschermend gedrag,’ hekelt Baudet tegenover elsevier.nl. ‘Ongehoord dat de zetelroofpartijen mogen meedoen en nieuwe partijen, die veel relevanter blijken, worden uitgesloten.’

De huidige zetelverdeling in de Kamer zou niet moeten worden meegenomen, vindt de FvD-lijsttrekker: ‘Totaal irrelevant.’ De aspirant-politicus spreekt van een ‘ongelijk speelveld’, en hekelt de publieke omroep: ‘De loting is een typisch gevan van schijn-objectiviteit.’

Wie staat tegenover wie?

Een loting bepaalde vanochtend welke lijsttrekkers op 14 maart met elkaar duelleren. De uitkomst was Jesse Klaver (GroenLinks) tegen Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) tegen Emile Roemer (SP), Gertjan Seegers (ChristenUnie) tegen Mark Rutte (VVD) en Lodewijk Asscher (PvdA) tegen Geert Wilders (PVV). Voor VVD-lijsttrekker Rutte is dat een tegenvaller. Hij hoopt in een tweestrijd met Wilders zoveel mogelijk mensen naar de VVD te trekken. In het slotdebat staat echter niet Rutte, maar PvdA-leider Asscher tegenover Wilders.

In het smurfendebat strijden telkens 3 partijen tegen elkaar. Eerst is het de beurt aan Kees van der Staaij (SGP), Henk Krol (50Plus) en Oosenburg (Nieuwe Wegen). Daarna volgen Marianne Thieme (PvdD), Roos (VNL) en Kuzu (DENK). Roos en Kuzu hebben een gelukkige loting. Onder de kleine partijen zijn zij elkaars favoriete tegenstanders.