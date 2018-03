Thierry Baudet: ‘De politiek gaat onze hete adem voelen’

Het duurt een eeuwigheid door een haperende tv, maar het gejuich is uiteindelijk oorverdovend. Forum voor Democratie behaalt in de exitpoll twee zetels. Voor het eerst sinds 50PLUS treedt een partij vanuit het niets de Tweede Kamer binnen.

De verwachtingen waren hooggespannen onder de aanhangers. Oud-leraar Frans Groenendijk (63) was tot 1996 lid van de PvdA en daarvoor van de PSP, maar vond in Thierry Baudet het geluid waarnaar hij verlangde. ‘Oud-linkse partijen hebben hun achterban in de steek gelaten, het gaat daar alleen nog maar om vluchtelingen en niet meer om hun eigenlijke achterban.’ Groenendijk hoopte op tien tot vijftien zetels, maar is ook tevreden met twee: ‘Het is nu tijd om de partij verder op te bouwen.’

De zaal door het dolle heen tijdens Baudets speech

Ook de jonge kiezer is aanwezig. Student Merel (25) had haar twijfels over FvD als politieke partij. ‘Thierry kan in zijn beslissingen nogal kritisch zijn, maar ik geloof dat FvD een frisse wind zal brengen in de Kamer.’ Andhra Eldering (39) is het daarmee eens. ‘Door referenda raken burgers meer betrokken en wordt Nederland een echte democratie.’

Haar echtgenoot – en tevens kandidaat – Kees Eldering (46) voegt zich bij het gesprek. Hij is zeer tevreden met de twee zetels. Op de vraag wie FvD zal vertegenwoordigen, roept hij: ‘Theo Hiddema natuurlijk, hij is zo fanatiek – die gaat door tot zijn dood!’

Muziek van Pirates of the Caribbean

Tijdens Baudets speech is de zaal door het dolle heen. Onder de filmmuziek van Pirates of the Caribbean stapt de lijsttrekker het podium op. ‘Het partijkartel is de eerste slag toegebracht! Wij gaan een bruggenhoofd vormen, om van daaruit onze partij verder op te bouwen, de politiek gaat onze hete adem voelen.’ Met grapjes bedankt de zichtbaar overweldigde Baudet zijn vrijwilligers. Op de beloofde Ferrari’s zullen ze nog even moeten wachten, maar dit is nog maar het begin.

Baudet wil ook Europees gaan meedoen, en in de gemeenteraden en de provincies. ‘Elke week zijn wij in het land te vinden. Niet die neppolitici die even voor de verkiezingen doen alsof ze precies weten wat er bij het volk speelt, nee, elke week!’

Volgens Massimo Etalle (18, Tilburg, oud-student) is dit het ‘breekijzer om het partijkartel open te breken’. De door Baudet voorspelde twaalf zetels zijn er niet gekomen, maar het begin is er.