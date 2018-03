Thierry Baudet wil zetels in het centrum van het parlement

De nieuwe partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie (FvD), moet een plaats krijgen in het midden van het parlement. Dat vindt de partijleider. FvD haalde op 15 maart twee zetels en heeft als nieuwkomer nog geen vaste plaats in de plenaire zaal.

Bij de indeling werd geopperd om Forum voor Democratie helemaal aan de rechterzijde in de delen. Voorheen zat daar het duo Louis Bontes en Joram van Klaveren. Dat stuitte Baudet tegen de borst. ‘We horen niet thuis aan de uiterst rechtse kant van het parlement. Integendeel, we zijn een echte middenpartij die op zoek gaat naar de verbinding,’ Zegt Baudet tegen Elsevier. ‘We willen de politiek opschudden, maar wel vanuit het midden.’

Baudet: ‘Die hele indeling tussen links en rechts is overigens uit de tijd, en bijzonder tweedimensionaal. Goede ideeën zijn niet per se links of rechts. Zoals oorspronkelijk ook D66 door Hans van Mierlo bedoeld was om het systeem op te schudden, zo zijn wij een progressieve middenpartij.’

Indeling voor dertien fracties

Het is aan de directie bedrijfsvoering om de dertien fracties in te delen in de plenaire zaal. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dan beslist het presidium van de Tweede Kamer. Het presidium regelt het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Een dag na de verkiezingen werd er vergaderd over de Kamerindeling. NRC meldde dat de grootste zes partijen zich al hadden gemeld voor de binnenste ring. Het is met het oog op de interruptiemicrofoon wenselijk om voorin te zitten. Ook zijn de fracties die vooraan zitten vaker in het beeld van de camera.

Of de voorman van Forum voor Democratie zijn zin krijgt, is nog onbekend. ‘Er wordt nu door een commissie naar gekeken, dat is al een hele stap. Het kan natuurlijk ook dat ze ons ergens helemaal achteraan zetten. Dat heeft trouwens ook een voordeel: dan zitten we namelijk in de buurt van de ondersteuningscommissie, en als die een Forum voor Democratie-trui aantrekken, lijken we met meer,’ lacht Baudet.