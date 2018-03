Weekboek politiek: het blijft in de VVD-familie

VVD

Premier Mark Rutte heeft niet geleden onder het vertrek van zijn politiek adviseur Sophie Hermans (35) naar de Tweede Kamer. Vlak voor haar installatie trad jongere zus Caroliene (31) aan als Ruttes adviseur. Deze dochter van VVD-coryfee Loek Hermans was assistent van Eric Wiebes toen die nog wethouder was in Amsterdam, en toen Wiebes staatssecretaris van Financiën was. Bestuurskundige Hermans werkte eerder bij Boer & Croon.