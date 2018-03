Dagelijksheden van Remco Campert: Reizen

Laatst dacht ik: er was een tijd dat ik veel meemaakte. Reizen brachten me in andere landen. Vlak na de oorlog in Duitsland waar ik verwoeste steden zag. Ik moest haat voelen en verdiende loon denken, maar ik voelde slechts mededogen. In het kader van de World Friendship Association, die jeugd tussen landen uitwisselde, kwam ik terecht in Tsjecho-Slowakije en Engeland. Voor een beginnend dichter waren die ervaringen belangrijk.