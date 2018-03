Dagelijksheden van Remco Campert: Tuinen

Het is stralend weer. Dat is het niet altijd. Het enige dat er eigenlijk altijd is, is het weer. Degene die ik liefheb en ik zitten in het prieel in onze tuin. Het dak van het prieel is bedekt met rozenstruiken. Nog een paar dagen en er zullen witte roosjes bloeien. Omringd door het groen van onze tuin kijken we elkaar aan en glimlachen. Het leven is goed.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen