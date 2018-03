Dagelijksheden van Remco Campert: Voorwerpen

Als ik kijk en denk aan de voorwerpen die we in huis hebben, dan duizelt het me een beetje. Het zijn er erg veel. Zou ik zonder ze kunnen leven? Alles kan, dus waarschijnlijk wel, maar ik heb ze al zo lang. Ik kijk naar de uit hout gesneden Surinaamse poppetjes die mijn moeder na een van haar reizen eens voor me meenam. Ze zijn een centimeter of 15 hoog.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen