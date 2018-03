Vloggers helpen hartpatiënten hun aandoening begrijpen

Ruim een miljoen Nederlanders heeft een hartaandoening. Velen, waaronder meer dan 10 procent van de 65-plussers hebben een hartritmestoornis. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. De week van het hartritme moet daar verandering in brengen.

In de week van het hartritme vraagt initiatief hart.volgers.org in samenwerking met Isala, St. Antonius Ziekenhuis en de Hart&Vaatgroep aandacht voor hartritmestoornissen. In dit initiatief informeren dokters patiënten over de risico’s. Door ervaringen van patiënten te delen en te voorzien van medische kennis, kunnen zorgkosten omlaag. Voor de efficiëntie in de zorg een welkom initiatief.

Op het platform hart.volgers.org kunnen patiënten elkaar voorzien van informatie en elkaar tips geven. ‘Het idee is een online gemeenschap te creëren, waar hartpatiënten terecht kunnen met vragen over hun aandoening. Op hart.volgers.org zijn medisch experts aanwezig, zodat hartpatiënten professionele en betrouwbare antwoorden kunnen krijgen op hun vragen,’ dat zegt Dennis van Veghel, directeur van volgers.org, de organisatie die het platform lanceerde.

Mensen begrijpen hun ziekte beter, daar is het om te doen. Volgens van Veghel blijkt uit onderzoek dat bij dertig procent van de patiënten die zich bij de Eerste Hulp melden, geen medische noodzaak bestaat. ‘Met de site hartvolgers proberen we de grootste zorgen weg te nemen.’

Hartoperatie volgen via Twitter

‘Het idee om sociale media te gebruiken bij het bieden van zorg, ontstond in 2012. Toen hebben we een hartpatiënt voor zijn operatie en tijdens zijn herstel laten twitteren, bij wijze van experiment. Het resultaat was overdonderend; we bereikten meer dan een miljoen mensen. Toen zijn we gaan nadenken hoe we met die belangstelling de zorg kunnen verbeteren.’

‘Als patiënten naar een arts gaan hebben ze maar zeer beperkte tijd om vragen te stellen, vaak gebeurt het dat ze achteraf denken: Goh, wat zei hij nou allemaal… Of er borrelen nog meer vragen op. We hebben er voor gezorgd dat er een platform is, waarop hartpatiënten hun vragen kunnen stellen, die worden vervolgens weer beantwoord, in eerste instantie door medisch verpleegkundigen, moeilijkere vragen worden overgelaten aan een cardioloog. We leren uit onderzoek dat door hart.volgers.org mensen worden gerustgesteld en dat onze werkwijze een positieve impact heeft op de kwaliteit van leven. Het is veel beter dan dokter Google te consulteren.’