Om hun cultuur te vieren, komen alevieten bij elkaar. Maar Turkije is het gesprek van de dag.

Vooropgesteld, alevieten maken graag harde grappen. Wanneer een ambtenaar van de gemeente Haarlem op het Alevi-festival komt binnenlopen, mompelen twee feestvierders tegen elkaar: ‘Zullen we hem vragen waarom we zo weinig subsidie krijgen?’ De ander antwoordt gevat: ‘Dat is natuurlijk omdat we geen koranlessen organiseren.’