Dagelijksheden van Remco Campert: Droomreizen

Reizen doe ik niet meer, tenzij door anderen vervoerd. Zo bracht een vriend mij laatst naar het Noordzeestrand. Het was een mooie dag. De zee rolde aan en trok zich weer terug. Ik genoot. Ik dacht aan vroeger toen ik een jongetje was en aan zee woonde. In de zomer was ik elke dag te vinden op het strand. Ik poedelde in de zee. Ik kon nog niet zwemmen. Het schoolzwemmen moest nog beginnen.

