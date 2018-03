Bijzonder gesprek: de kunst van het besturen

PvdA-staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (61) moest in het VVD/PvdA-kabinet Rutte II de ouderenzorg hervormen en erop bezuinigen. In de Volkskrant blikte hij terug: ‘Mensen die me lang kennen, zeggen: dit is wat je altijd wilde. Draagvlak maken, partijen bij elkaar brengen. Ik ben niet bezig met beeldvorming en zo. In die zin ben ik geen politicus. Het was een rollercoaster, een tocht door de woestijn met pieken en dalen.’