Migrant haalt levensgevaarlijke capriolen uit in Hoek van Holland

Illegale migranten, merendeel van Albanese afkomst, zetten steeds vaker hun leven op het spel om van Hoek van Holland naar Groot-Brittannië te reizen. Ze zwemmen nu zelfs via de Nieuwe Waterweg naar het ferryterrein.

Daar staan vrachtwagens klaar om te worden ingescheept voor de overtocht per boot naar bijvoorbeeld Harwich. De Koninklijke Marechaussee is bezorgd over deze nieuwste ontwikkelingen, zegt een woordvoerder tegen het AD.

Om het hek heen zwemmen

In de eerste helft van dit jaar pakte de marechaussee 580 zogenoemde ‘inklimmers’ op, mensen die zich verstoppen in trucks. Het merendeel van deze inklimmers, zo’n 68 procent, komt uit Albanië. De afgelopen maanden is het meerdere keren voorgekomen dat immigranten via het water de vrachtwagens proberen te bereiken, bevestigt ook ferrymaatschappij Stena Line.

De mannen springen buiten het vrachtwagenterrein in het water en zwemmen om het hek heen, dat ongeveer twee meter de Nieuwe Waterweg insteekt. De parkeerplaats grenst aan het water en is aan de overige drie kanten omheind.

Prikkeldraad

De afgelopen dagen is deze omheining voor een deel met prikkeldaad uitgerust, schrijft de krant. De marechaussee waakt er met speurhonden. Het zwemmen is een gevolg van deze verscherpte veiligheidsmaatregelen. Deze capriolen zijn, gezien de vaak sterke stroming, levensgevaarlijk.

Groot-Brittannië is voor veel migranten het ultieme doel. Niet voor niets ontstond in de Franse havenstad Calais een groot tentenkamp dat intussen door de autoriteiten aldaar is opgedoekt. Sindsdien zwerven de migranten, van wie velen geen kans maken op asiel, rond.