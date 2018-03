Sporters trainen in buitenlucht op bijzondere locaties

In de zomer loopt de sportschool leeg. Sporters trainen in de buitenlucht, op bijzondere plekken.

Picknickende jongeren, liggend op een kleedje, genieten maandagavond van de zakkende zon in de tuin van Paleis Noordeinde in Den Haag. Benjamin Gomes (33), personal trainer, komt aanrennen met een enthousiaste groep van 22 sporters. Het zijn overwegend vrouwen van tussen de 25 en 35 jaar, één is boven de vijftig. Vlak bij het grote witte hek van het paleis, bewaakt door twee zwaarbewapende marechaussees, stoppen ze. De deelnemers leggen hun tassen neer bij een enorme eik. De meesten kijken vrolijk, enkele gezichten staan gespannen.