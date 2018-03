Studeren aan de universiteit: een nieuwe levensfase

Tienduizenden jonge mensen, afkomstig uit de hele wereld, beginnen aan hun studententijd.

Gejaagd beent een jongen met blonde lokken door de schuifdeuren om de eerste de beste persoon aan te klampen. ‘Is dit gebouw A? Is dit de rechtenfaculteit?’ Zijn ‘r’ rolt licht. Helaas voor hem is de faculteit net verhuisd en blijken ouderejaars studenten net zo gedesoriënteerd als de eerstejaars. Studenten, ogen strak op hun telefoon, doorkruisen de hal twee, drie of zelfs vier keer op zoek naar hun collegezaal.