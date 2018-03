Marechaussee blij met ‘migratiehond’, gaat er meer inzetten

De Koninklijke Marechaussee leidt tien extra ‘migratiehonden’ op. De marechaussee is tevreden over de honden, die worden ingezet om vrachtwagens te checken op verstekelingen: ‘Daar kan geen elektrische apparatuur tegenop.’

De extra honden gaan vrachtwagens checken en worden ingezet in de havens van Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden, en bij de grensovergangen in het zuiden en oosten, meldt dagblad De Gelderlander.

Beste hulpmiddel

De honden worden nu klaargestoomd, en moeten in 2019 in dienst zijn bij de marechaussee. Nu heeft de marechaussee al vier van zulke honden, officieel ‘speurhond menselijke geur’ geheten.

‘In vrachtwagens zitten soms dubbele wanden waarachter mensen zijn verstopt. Of ze zitten in een hermetisch afgesloten koeltrailer. We kunnen onmogelijk alle vrachtwagens in de havens leeghalen. Een hond is ons beste hulpmiddel. Die ruikt door alles heen. Daar kan geen elektrische apparatuur tegenop,’ aldus de marechaussee in een reactie.

Hoog pakpercentage

De meeste mensensmokkel speelt zich af in Hoek van Holland en Europoort, omdat daar de veerboten naar Groot-Brittannië vertrekken. Migranten hopen als verstekeling mee te kunnen, om naar het Britse eiland te komen.

In 2016 zijn 154 gevallen van mensensmokkel geconstateerd aan de oost- en zuidgrens. Daarbij zijn 116 verdachten aangehouden, een groot percentage. De vier honden die de marechaussee momenteel gebruikt, zouden daaraan een grote bijdrage hebben geleverd.