Treinreizigers wachten jaren op verbinding Duitsland

Kapotgevaren spoorbrug bij Leer wordt vervangen, maar reiziger moet jaren geduld hebben.

Naarmate de stoptrein uit Groningen dichter bij de Duitse grens komt, worden de trein en het landschap leger. Stormachtige wind zwiept de regen tegen de coupéruiten. Enkele haltes verder, net over de grens bij Weener, verspert een geïmproviseerd stootblok de doorgang: einde van de lijn. De laatste passagiers – studenten met oordopjes in, enkele zakenreizigers en toeristen zeulend met koffers – stappen het gure weer in. Een pendelbus vervoert ze verder.