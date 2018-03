Dagelijksheden van Remco Campert: Aantekeningen

Het blijft een vreemd fenomeen dat ik me van gisteren minder herinner dan van langer terug. Lijken al mijn dagen zo op elkaar? Nee, elke dag is anders. Het enige dat er vast in staat is dat ik elke middag om vier uur scrabble met mijn vrouw. Ik aarzel het woord ‘mijn’ bij ‘vrouw’ op te schrijven. Het klinkt zo bezitterig. Alsof ze niet van zichzelf zou zijn. Daarom noem ik haar in geschrifte doorgaans ‘degene die ik liefheb’. En daar is geen woord aan gelogen.

