Dagelijksheden van Remco Campert: Poffertjes

Soms verdwijnen dingen voor je het weet. Bijna elke dag passeren degene die ik liefheb en ik in lijn 5 of lijn 2 een poffertjeskraam op het Leidsebosje in Amsterdam. Iedere keer nemen we ons voor daar poffertjes te gaan eten, maar het komt er niet van. De Vier Pilaren heet de gelegenheid.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen