Debutantenbal in de Kamer

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) had de eer de eerste begroting van Rutte III door de Kamer te mogen loodsen. Knops kondigde een ‘substantieel’ bedrag aan voor het door de orkaan Irma getroffen Sint-Maarten. Dat bedrag bleek vrijdag na het kabinetsberaad 550 miljoen euro te zijn, in te zetten via internationale organisaties, leningen, giften of in natura.