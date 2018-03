Kroaat Praljak dood na drinken van gif (video)

Rechters van het Joegoslaviëtribunaal hebben de Kroatische Slobodan Praljak woensdag veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Na het oordeel stond de Kroaat op, haalde een glaasje tevoorschijn en dronk eruit – naar eigen zeggen gif.

De zitting werd geschorst. Naast een traumahelikopter waren ook de brandweer en ambulancedienst opgeroepen om naar het gebouw aan het Churchillplein te komen. ‘It is now a crime scene,’ verklaarde de rechter.

De rechter zei alleen dat Praljak woensdagmiddag niet meer aanwezig was, zonder verder in te gaan op zijn toestand. Volgens het Kroatische persbureau Hina is de 72-jarige Praljak inmiddels overleden in een ziekenhuis in Den Haag. De Kroatische premier Andrej Plenković bevestigt zijn dood. ‘Uit naam van de regering en mezelf wil ik mijn medeleven betuigen aan de familie van generaal Praljak,’ zegt hij. Volgens het Joegoslaviëtribunaal onderzoeken de Nederlandse autoriteiten de dood van de Kroaat.

Praljak niet alleen Kroatisch politicus, maar ook schrijver en regisseur

Het Joegoslaviëtribunaal zou woensdag definitief uitspraak doen tegen de verdachten Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic en Valentin Coric. Dat zijn onder anderen de ex-premier en vijf andere voormalige politieke en militaire kopstukken van de Kroatische Republiek Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië. Ze staan terecht vanwege oorlogsmisdaden begaan tussen november 1991 en april 1994.

Praljak was niet alleen een Kroatisch politicus, maar ook schrijver en regisseur.

Bovendien leidde hij enkele theaters, onder meer in de Kroatische hoofdstad Zagreb en in Mostar. Praljak was opgeleid als ingenieur, doorliep drie universitaire studies, en studeerde onder meer af in de filosofie. In 1991 meldde Praljak zich aan bij het Kroatische leger.

Tijdens de oorlog in Bosnië werkte hij zich snel op tot generaal. In het strijdgewoel zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer moord en verkrachting, deportatie van burgers en onmenselijke behandeling van gevangenen. Het proces tegen hem begon in 2006 en zou uiteindelijk elf jaar duren. Vorige week werd de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook hij schopte stennis na de uitspraak.