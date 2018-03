Het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad wil opheldering over ‘patrouilles’ die de extreem-rechtse groep Voorpost zegt uit te voeren in de duinen van Hoek van Holland. Dat doen zij om illegale migranten op te sporen.

De partij vindt dat dergelijke zoekacties de openbare orde in gevaar brengen en noemt dat ‘hoogst onwenselijk’.

Fractievoorzitter Christine Eskes wil weten of het college van burgemeester en wethouders meer weet over dergelijke patrouilles. Voorpost beweerde zondag in een verklaring de politie in te schakelen als leden ‘illegalen signaleren’. In een begeleidende video zijn mannen te zien die met banden van Voorpost om de arm door de duinen lopen en bunkers doorzoeken.

Een woordvoerster van de Rotterdamse politie zei niet op de hoogte te zijn van de beweringen van Voorpost.

In Hoek van Holland vertrekken veerboten richting Engeland en worden geregeld verstekelingen opgepakt.