Er is meer bekend over doodsoorzaak Kroaat Praljak

De Kroatische oud-generaal Slobodan Praljak is vermoedelijk overleden aan hartfalen nadat hij het gif kaliumcyanide innam. Dat deed hij voor de ogen van de rechters van het Joegoslavië-tribunaal.

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de toxicologische test, aldus het Openbaar Ministerie. Tijdens de autopsie waren twee Kroatische deskundigen aanwezig. In overleg met het Joegoslavië-tribunaal en de Kroatische autoriteiten waren zij als waarnemers bij de sectie toegelaten. De definitieve doodsoorzaak wordt vastgesteld zodra de eindrapportage beschikbaar is.

Cyanide is een beproefd middel voor zelfmoord

Cyanide is een beproefd middel voor zelfmoord, vooral omdat het extreem dodelijk is. Het bekendste zelfmoordgeval is Adolf Hitler, die zichzelf in zijn Führer-bunker in Berlijn op 30 april 1945 van het leven beroofde. Ook andere nazikopstukken gebruikten kaliumcyanide om een eind aan hun leven te maken: propagandaminister Joseph Goebbels bijvoorbeeld, en Reichsführer-SS Heinrich Himmler.

Praljak (72) nam woensdag tijdens een zitting van het Joegoslavië-tribunaal het gif in. Hij schreeuwde naar de rechter dat hij onschuldig was, pakte een glaasje, waarin vermoedelijk een dodelijke hoeveelheid cyanide in water was opgelost, en dronk het leeg. De Kroaat was kort daarvoor in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Praljak was niet alleen generaal, maar ook schrijver en regisseur.

Opgeleid als ingenieur

Bovendien leidde hij enkele theaters, onder meer in de Kroatische hoofdstad Zagreb en in Mostar. Praljak was opgeleid als ingenieur, doorliep drie universitaire studies, en studeerde onder meer af in de filosofie. In 1991 meldde Praljak zich aan bij het Kroatische leger.

Tijdens de oorlog in Bosnië werkte hij zich snel op tot generaal. In het strijdgewoel zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer moord en verkrachting, deportatie van burgers en onmenselijke behandeling van gevangenen. Het proces tegen hem begon in 2006 en zou uiteindelijk elf jaar duren.

