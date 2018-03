Republiek Oezbekistan viert nationale feestdag in Brussel

In Brussel: Voor het Marriott-hotel in het centrum van Brussel staan zwarte Mercedessen met ernaast rokende chauffeurs in uniform en met zonnebril. Binnen houdt de Republiek Oezbekistan een receptie voor haar nationale feestdag. Een jaar eerder ging het feest niet door toen president-dictator Islom Karimov overleed. Hij regeerde het land sinds 1991 en hield met geweld, censuur en marteling moslimfundamentalisten onder de duim en verdiende zo de steun van het Westen.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen