De politie heeft vanavond hard ingegrepen bij een demonstratie van ruim honderd Koerden op treinstation Utrecht Centraal. De demonstranten stonden een tijdje voor de incheckpoortjes en blokkeerden daarmee de doorgang voor reizigers.

Volgens het AD werden hierbij ook leuzen geroepen als ‘Erdogan terrorist!’. Op sociale media hadden mensen het over een ‘grimmige sfeer’ op het station. Volgens RTV Utrecht was de gemeente niet op de hoogte van de demonstratieplannen.

De politie was in grote aantallen aanwezig en probeerde met man en macht een confrontatie met tegendemonstranten – vermoedelijk aanhangers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan – te voorkomen. Toen dat mislukte, greep de politie hard in. Daarbij werden ook honden en politie te paard ingezet. De twee groepen werden volgens de politie ‘met veel inzet’ van elkaar gescheiden. Bij de demonstratie vielen geen gewonden. Een man werd aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren.

Videobeelden van de demonstratie:

Volgens het AD zijn de Koerden daarna afgevoerd met bussen ‘naar een veilige plek’. De Jaarbeurszijde van het station is volgens de politie hermetisch afgesloten.

Het treinverkeer heeft geen hinder ondervonden, zei een woordvoerder van de NS. Volgens hem konden reizigers wel bij de treinen komen, maar moesten ze omlopen, omdat de deur aan de zijde van de Jaarbeurs een tijd dicht was.

In Amsterdam braken zaterdag ook gevechten uit bij een demonstratie van ongeveer duizend Koerden. Bij rellen op verschillende plekken in de stad werden in totaal negen mensen aangehouden.

De Koerden protesteren met hun acties tegen de inval van Turkije in de Syrische grensregio Afrin. Troepen van president Erdogan willen daarmee voorkomen dat de Koerdische YPG-milities daar de dienst blijven uitmaken of een zelfstandige staat uitroepen.