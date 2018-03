PvdA-commissie oordeelt over toekomst Moorlag

Binnen een week wil de PvdA uitsluitsel over de kwestie met William Moorlag. Een onafhankelijke commissie moet oordelen of het in opspraak geraakte Kamerlid nog wel geloofwaardig is. De komende dagen worden gebruikt voor gesprekken.

Dat meldt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. Moorlag vervangt sinds oktober Jeroen Dijsselbloem, en raakte nog voor hij was warmgedraaid in opspraak. Als directeur van sociale werkplaats Alescon nam Moorlag werknemers in dienst via een schijnconstructie. Het bedrijf hoefde werknemers op die manier niet in dienst te nemen, waardoor ze een aantal sociale voorzieningen misliepen. De rechter vond dat Moorlag daar medeverantwoordelijk voor was. Bestrijding van dergelijke schijnconstructies is een speerpunt van de PvdA.

Gestuntel partijbestuur

Op 21 december verdedigde fractieleider Lodewijk Asscher Moorlag nog. Hij gaf aan dat Moorlag geen verkeerde bedoelingen had met het gebruik van de schijnconstructie: zo konden er meer mensen aan de slag op de sociale werkplaats.

Maar nog diezelfde dag eiste Nelleke Vedelaar, de onervaren voorzitter van de PvdA, het hoofd van Moorlag bij de fractie. Zij deed dit, volgens het AD, zonder overleg met de rest van het partijbestuur. De volgende dag herhaalde Vedelaar die eis, maar toen publiekelijk. Dat leidde tot wrevel in de Tweede Kamer. Sharon Dijksma merkte op dat de fractie over haar eigen personeelsbeleid gaat. Overigens had Dijksma, als vicefractievoorzitter, wel aan Moorlag gevraagd om zijn zetel op te geven.

Geeft ledenraad PvdA doorslag?

Ook de jongerenorganisatie van de PvdA, de Jonge Socialisten, ging er hard in tegen Moorlag. Zij vroegen een ledenraad aan, om de kwestie aan te kaarten en het vertrek van Moorlag af te dwingen. Moorlag liet zaterdag weten dat hij verantwoording wil afleggen aan de ledenraad, maar geenszins van plan is op te stappen. Eerst moet er zorgvuldig onderzoek worden gedaan, zei hij in een verklaring. Eerder sprak hij van een ‘partijzuivering’.

Overigens hoeft Moorlag zich niets van het partijbestuur aan te trekken. Hij kan ervoor kiezen zijn zetel te behouden en de sociaal-democraten de rug toe te keren. In dat geval bestaat de fractie van Lodewijk Asscher nog slechts uit acht zetels.