Tekort vakmensen: Slob wil meer waardering vmbo

Ouders moeten af van het idee dat vmbo niet goed genoeg is voor hun kind. Dat zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). ‘Het vmbo mag er gewoon zijn. Dit is prachtig onderwijs dat voor een hele groep kinderen – want er gaan er heel veel heen – erg passend is.’

Slob doet zijn uitspraken vrijdag in het AD.

Ouders moeten daarom hun kinderen niet meer pushen om een zo hoog mogelijke vorm van onderwijs te volgen, aldus Slob. ‘Als een kind op school op een niveau zit waarbij er voortdurend een enorme druk op zit, zo van “Het is veel te moeilijk, ik kan het eigenlijk niet, maar ja, mijn ouders…”, daar kan een kind echt onder bezwijken.’

Hij wijst erop dat er een groeiende vraag is naar mensen die ‘praktisch geschoold’ zijn. ‘Onze samenleving schreeuwt om jongeren die praktisch gevormd een plekje in de samenleving kunnen innemen,’ zegt Slob. De vraag is vooral groot in de techniek, de zorg en het onderwijs.

Het aantal jongeren die voor een praktijkschool kozen, nam tussen 2008 en 2015 met bijna 40 procent af. Dat is deels te wijten aan de bedrijven zelf. Tijdens de crisis bezuinigden ze bijvoorbeeld drastisch op leerbanen. Zo’n plek bij een leerbedrijf is voor timmermannen en metselaars in spe een voorwaarde om aan een mbo-opleiding te kunnen beginnen. Hierdoor konden roc’s een tijdlang veel minder jongeren aannemen.