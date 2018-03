Er is vorig jaar opnieuw een officier van justitie beveiligd na ernstige bedreigingen. Ze leidde het onderzoek naar motorclub No Surrender.

In Nederland komen ‘Siciliaanse toestanden’ voor, kopt De Telegraaf vrijdag. Vooral officieren van justitie hebben het zwaar te verduren. Zo moest een anonieme officier van justitie in Noord-Nederland met haar gezin onderduiken omdat ze ernstig werd bedreigd, meldt ‘een goed ingevoerde bron’ aan de ochtendkrant.

Officier en gezin zwaar beveiligd

De officier van justitie leidde het onderzoek naar de motorclub No Surrender. Wegens bedreigingen is ze zelfs overgeplaatst naar een andere functie binnen het Openbaar Ministerie (OM). Zij en haar gezin werden zwaar beveiligd.

Greetje Bos, de officier van justitie die in Zeeland-West-Brabant het onderzoek leidt naar No Surrender-oprichter Klaas Otto, wordt ook bedreigd. In augustus werd een 44-jarige man aangehouden die een aanslag zou hebben beraamd op Bos.

De Telegraaf wijst verder op een doodsbedreiging aan het adres van wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen, waardoor die vorig jaar moest onderduiken in Groot-Brittannië. Volgens het OM hield die doodsbedreiging verband met de sluiting van het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen, eerder dat jaar. Toch hoeft dat niet te betekenen dat de bedreiging ook afkomstig was van No Surrender, benadrukt het OM.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) spreekt van een ‘grof schandaal’. ‘We gaan de ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken.’ Over de mogelijke daders wil hij nog niets zeggen, in het belang van het lopende onderzoek.

Bestuurders en misdaadjournalisten ook doelwit van bedreigingen

‘Mensen moeten afblijven van officieren en hun gezinnen,’ reageert Gerrit van der Burg, voorzitter van het college van procureurs-generaal van het OM. ‘Maar dat geldt ook voor bestuurders en journalisten,’ wijst hij op de beveiliging die misdaadjournalisten John van den Heuvel (Telegraaf) en Paul Vugts (Het Parool) recent kregen.

Het OM heeft 750 officieren van justitie, en dat blijft zo, zegt Van der Burg. ‘We laten een officier niet zomaar wegduwen door een bedreiger en houden hem of haar zo lang mogelijk op het onderzoek dat diegene leidt. Dreiging mag niet lonen.’