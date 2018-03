Landelijke lijsttrekkers grijpen het relletje tussen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) en Thierry Baudet aan om de Forum voor Democratie-leider er even flink van langs te geven. D66-leider Alexander Pechtold herhaalde de uitspraken van partijgenoot Ollongren vrijdagavond tijdens het landelijke lijsttrekkersdebat in De Balie in Amsterdam.

Volgens Pechtold discrimineert Baudet erop los: hij zou zich niet alleen schuldig maken aan discriminatie op basis van geloof, maar ook ‘geslacht, geaardheid en ras,’ aldus Pechtold, die daarmee partijgenoot Ollongren bijvalt. Zij beweerde vorige week tijdens de Burgemeester Dales-lezing dat de partij van Baudet ‘geobseerd is met ras’, en dat hij een grotere bedreiging vormt voor ‘de Nederlandse kernwaarden’ dan de PVV van Geert Wilders.

Ramautarsing op het podium

De gemoederen liepen hoog op tijdens het debat, waarin onder anderen Pechtold en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher van de ophef gebruik maakten Baudet aan te vallen op de uitspraak van de nummer twee op de lijst van FvD in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing. Hij stelde in een interview uit 2016 dat er een verband is tussen IQ en volkeren. Baudet schreeuwde vervolgens dat ‘deze demonisering nu moet stoppen’ en riep het Ramautarsing erbij op het podium om tekst en uitleg te geven. Die werd daarop van het podium weggestuurd.

‘Wees een kerel en zeg dat al die misverstanden niet gezegd hadden moeten worden’, beet Asscher hem toe. Baudet deed het af als ‘flauwekul’.

Aan het debat deden zeven partijen mee. Forum voor Democratie doet met lijsttrekker Annabel Nanninga voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad, en maakt volgens de laatste peilingen kans op drie zetels. Baudet is lijstduwer van zijn partij in de hoofdstad, maar maakte kenbaar dat hij alleen de raad in gaat als Forum achttien zetels haalt en niet op basis van voorkeursstemmen.

Klaver en Baudet botsten over Schiphol

Baudet had het eerder op de avond al aan de stok met GroenLinks-leider Jesse Klaver, die tegen de uitbreiding van Schiphol is omdat dan de klimaatdoelstellingen van Parijs niet worden gehaald. Baudet vindt dat dit akkoord van tafel moet.

De lijsttrekkers spraken zich verder uit over onder meer de overspannen Amsterdamse woningmarkt en kibbelden over of de Coentunnel een andere naam moet krijgen. Volgens SP-leider Lilian Marijnissen, die voor het eerst in debat ging met andere lijsttrekkers, denken de meeste mensen bij de Coentunnel alleen maar aan files. ‘Geen goede associatie,’ aldus de kersverse SP-leider, voor wie dit het eerste grote debat was.