Joost Eerdmans: ‘Pechtold en D66 kunnen de boom in’

Joost Eerdmans, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, is niet van plan om afstand te nemen van het Forum voor Democratie. Voorman Baudet ligt onder vuur vanwege vermeend racisme. D66 wil dat Leefbaar Rotterdam daar afstand van neemt. Onzin, vindt Eerdmans.

Leefbaar Rotterdam ging met Forum voor Democratie een alliantie aan in de havenstad. Maar dit verbond leidt tot grote opwinding bij D66.

De lijsttrekker van D66 in Rotterdam wil niet opnieuw met Leefbaar Rotterdam in het college van burgemeester en wethouders als Eerdmans geen afstand neemt van Thierry Baudet. Baudet ligt onder vuur, omdat hij zich niet distantieert van uitspraken van partijgenoot Yernaz Ramaurtarsing, die beweert dat er een verband is tussen volkeren en IQ.

D66: ‘Fundamentele mensenrechten geschonden’

Eerder zei D66-minister van Binnenlandse Zaken dat Forum daarmee een grens overschrijdt, en verdergaat waar Wilders ophoudt. In navolging van de minister wil ook de Rotterdamse afdeling, die afgelopen jaren met Leefbaar Rotterdam in een college zat, daar consequenties aan verbinden.

D66-lijsttrekker Said Kasmi: ‘Er worden fundamentele mensenrechten geschonden door FvD, Leefbaar mag zich niet langer verschuilen. Daarom doe ik een dringend beroep op Eerdmans: neem hier afstand van.’ Dat zegt Kasmi tegen RTV Rijnmond.

Joost Eerdmans is not amused over de uitspraken van Kasmi. ‘Hiermee zet hij kiezers van Leefbaar Rotterdam weg als racisten,’ zegt hij tegen RTV Rijnmond. ‘Dat vind ik zeer ondemocratisch en arrogant. Ik denk dat D66 hiermee zijn eigen politieke graf graaft.’

Eerdmans: ‘D66 kan de boom in’

Voor Eerdmans, nu wethouder veiligheid in de Rotterdamse gemeente, lijkt een tweede coalitie met D66 verder weg dan ooit. ‘Wij onderhandelen niet over principes als mensenrechten,’ zegt Kasmi, om zijn argument aan kracht bij te zetten. Eerdmans denkt dat de soep niet zo heet gegeten zal worden: ‘Ik denk dat D66 voor 21 maart weer bij zinnen komt.’

Joost Eerdmans voelt er niets voor om de oproep van Kasmi te steunen. Integendeel: ‘D66 kan de boom in. Baudet heeft wel tien keer gezegd dat zij niemand anders behandelen op basis van geslacht, ras of afkomst. En nu geeft D66-leider het dictaat om Leefbaar uit te sluiten, dat vind ik absurd.’