Tientallen lokale PvdA-afdelingen besluiten onder een andere naam mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De naam van de PvdA zou zorgen voor een negatieve connotatie. Moet kunnen, vindt het partijbestuur.

Dat meldt dagblad Trouw. Een aantal lokale afdelingen wil onder een andere naam meedoen aan de verkiezingen, om ervoor te zorgen dat het landelijke verlies van de partij niet afstraalt op de op de lokale afdeling.

Zo heette de PvdA in Cranendonck in 2014 nog gewoon PvdA, nu heet de lokale afdeling lijst ‘Pro6’. Hetzelfde geldt voor de PGA/PvdA-fractie in Asten: die is nu omgedoopt tot alleen ‘PGA’. ‘De naam PvdA schrikt mensen af,’ zegt PGA-raadslid Ronald Beniers tegen Trouw. Dit gebeurt in 39 verschillende gemeenten.

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar ontkent dat de naam van de PvdA is besmet. Volgens Vedelaar is de beslissing in handen van de lokale afdelingen: ‘die kunnen dat het beste inschatten. Het allerbelangrijkste is dat de kiezer een progressieve keuze kan maken.’ Ook komt het dikwijls voor dat de PvdA een lijstverbinding aangaat met GroenLinks. Samen maken de partijen meer kans op deelname aan een college.

Partijtop adviseerde eerder juist PvdA-naam aan te houden

Een jaar geleden sloeg de landelijke PvdA alarm om naamswijzigingen en verbonden met andere linkse groepen, omdat dat ‘in (bijna) alle gevallen ten koste van de herkenbaarheid van de PvdA’ gaat, schreef het partijbureau een jaar geleden aan lokale fracties. Alleen in gemeenten waar de PvdA ‘op eigen kracht’ het perspectief heeft op een zetel was zelfstandigheid een optie. Daarbij deed de partij de suggestie dat een combinatienaam dan nog altijd het verstandigste is.

Die vlieger gaat niet meer op, concluderen ze ook bij de PvdA zelf. Die laat de keuze voor een naam nu over aan de ‘expertise van lokale mensen’, zegt een woordvoerder. ‘Het gaat er ons om dat je een progressieve agenda voert, en goed verankerd bent in de samenleving.’