Mogelijk helft D66-senatoren zelf geen donor

Mogelijk meer dan de helft van de senatoren die namens D66 dinsdag in de Eerste Kamer gestemd hebben voor invoering van de omstreden donorwet, staat zelf niet geregistreerd als donor. Dat is opvallend, omdat D66 onder leiding van Pia Dijkstra de initiatiefnemer is van de wet.

Van de tien senatoren hebben twee zich niet geregistreerd en willen vier hier uit privacyoverwegingen niets over zeggen, meldt RTL Nieuws. Het programma maakte een rondgang onder alle senatoren die dinsdag voor invoering van de donorwet stemden. Volgens de nieuwe wet wordt iedereen vanaf 2020 automatisch orgaandonor, tenzij hij of zij daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt.

In de Eerste Kamer stemden in totaal 38 senatoren voor invoering van de wet. Daarvan staan 24 geregistreerd als donor, vijf hebben zich niet geregistreerd. Nog eens zeven willen uit privacyoverwegingen niet zeggen of ze zich hebben geregistreerd, twee senatoren waren onbereikbaar.

Dossier kostte PvdA-fractievoorzitter positie

Aan de instemming dinsdag gingen weken van debat vooraf. Het was überhaupt een wonder dat de wet door de Tweede Kamer kwam; als PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg niet te laat bij de stemming was geweest, had het voorstel niet eens de Eerste Kamer gehaald.

Ook kostte het dossier Marleen Barth (PvdA) haar positie als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Barth wekte de woede van een aantal PvdA-kopstukken door haar vakantie naar de Malediven, waardoor ze het belangrijke debat over de donorwet miste.