Narcostaat Nederland: vier van de vijf politiezaken blijven liggen

De politie heeft onmiddellijk tweeduizend extra rechercheurs nodig, omdat vier van de vijf zaken blijven liggen. Dat concludeert de Nederlandse Politiebond (NPB) in een nieuw rapport.

In het rapport, dat in handen is van De Telegraaf en de NOS zegt de NPB dat de recherche mankracht en middelen tekort komt om haar werk goed te kunnen doen. Alle aandacht gaat naar liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Drugscriminaliteit wordt niet aangepakt.

‘Nederland voldoet aan veel kenmerken van een narcostaat. Rechercheurs zien dat kleine criminelen zich ontwikkelen tot rijke ondernemers die zich vestigen in de horeca, huizenmarkt, middenstand, reisbureaus,’ staat in het rapport Noodkreet Recherche! ‘Slechts 1 op de 9 criminele groepen kan met de huidige mensen en middelen worden aangepakt.’

Vertrouwen in politie is gekelderd

Volgens de voor het rapport bijna vierhonderd ondervraagde rechercheurs is het percentage slachtoffers dat aangifte doet gedaald tot nog geen 20 procent. Dat duidt er volgens het rapport op dat het vertrouwen in de politie is gekelderd.

NPB-voorzitter Jan Struijs zegt in De Telegraaf dat het ‘allemaal heel zorgelijk’ is. Volgens hem ontbreekt het onder meer aan contact met burgers, ‘doordat er te weinig agenten in de wijken zijn’ en moet het 0900-informatienummer op de schop. ‘Er zijn honderden “ophangers” per dag: mensen die te lang moeten wachten.’

‘Ik mis al jaren een goed aanvalsplan’

Het gaat volgens Struijs niet alleen om capaciteit. ‘Ik mis al jaren een goed aanvalsplan: handen uit de mouwen en aanpakken die hap.’ De werkwijze binnen de politie deugt volgens hem niet. ‘De administratieve rompslomp is erger geworden en onnodig veel tijd gaat naar vergaderen en analyses maken,’ aldus Struijs.

Elsevier Weekblad meldde begin januari al dat het aantal drugsmoorden in Nederland vorig jaar is verdubbeld. Het bloedige drugsgeweld van de jaren negentig is daarmee in alle hevigheid terug.

‘Imago van narcostaat is terecht’

Het imago van Nederland als narcostaat is terecht, zei bestuurskundige Pieter Tops (61) eind 2017 in een interview met Elsevier Weekblad. Hij wees op de gevaren van ondermijning, wat kan worden omschreven als zware misdaad dichtbij. ‘Er ontstaat een aantrekkingskracht van misdaad op normale mensen. De verleiding is groot, omdat er veel geld wordt verdiend en de pakkans en straffen laag zijn. Drugscriminelen kunnen ambtenaren omkopen. De omvang van de illegale drugsproductie is enorm.’

Net als in de jaren negentig spelen Turken en Turkse Nederlanders een grote rol in het drugsmilieu. Zij beheersen de heroïnemarkt vrijwel volledig en hebben een groot aandeel in de wietteelt en wiethandel in Tilburg en andere Brabantse steden.