Opnieuw kopstuk No Surrender opgepakt

In Klazienaveen in Drenthe is dinsdagochtend een 54-jarigeman opgepakt die lid is van motorclub No Surrender. Hij wordt ervan verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie, aldus de politie in een verklaring.

De man zou een vertrouwenspersoon zijn van de onlangs gearresteerde No Surrender-voorman Henk Kuipers (53). Klazinaveen geldt als Kuipers’ woonplaats. Eerder werd in deze zaak ook de 41-jarige Rico R. uit Hulst aangehouden.

De verdachte die vanochtend werd opgepakt zou in 2015 betrokken zijn geweest bij ten minste twee zware mishandelingen en mogelijk diefstal, afpersing en bedreiging. Bij die twee zaken zouden leden van de motorclub zijn gedwongen om No Surrender te verlaten. Soms neemt de club daarbij het lid zijn motor af.

Tenminste acht clubleden mishandeld

In het huis van de verdachte wordt gezocht naar ondersteunend bewijsmateriaal en informatie over criminele activiteiten in georganiseerd verband, meldt de omroep Drenthe.

No Surrender-voorman Kuipers wordt ervan verdacht tenminste acht clubleden te hebben mishandeld, bestolen en afgeperst, nadat ze zich in zijn ogen niet hadden gehouden aan de clubregels. Ex-leden moesten boetes betalen van een paar duizend euro of waardevolle goederen inleveren, waarmee Kuipers zichzelf verrijkte. De politie vermoed dat er meer slachtoffers zijn, ‘maar kreeg signalen binnen dat een flink aantal slachtoffers van de 53-jarige verdachte geen aangifte durft te doen’.

‘Iedere boef kan lid worden’

De aanhoudingen maken deel uit van een al langer lopend onderzoek naar criminele activiteiten binnen motorclub No Surrender. In januari vorig jaar werd op last van de burgemeester van Emmen het clubhuis van No Surrender gesloten en gesloopt.

‘Iedere boef kan lid worden van No Surrender, je hoeft niet eens een motorrijbewijs te hebben,’ zei een oud-lid in december vorig jaar tegen De Telegraaf. ‘Ik was interessant omdat ik over contacten beschik in de drugswereld. Ze hoopten via mij goedkoper grotere partijen verdovende middelen te kunnen verhandelen.’

Arrestaties onderdeel van bredere aanpak

De acties tegen No Surrender maken deel uit van de aanpak van alle motorclubs die zich schuldig maken aan criminele activiteiten, zoals is vastgelegd in het Regeerakkoord. In het kader daarvan is eind december motorclub Bandidos verboden.

Soortgelijke motorclubs mogen erop rekenen dat ze worden aangepakt, waarschuwde minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus destijds. ‘Ik ga niet vertellen wie er nu aan de beurt zijn, maar ik kan u verzekeren: we gaan door.’ Overigens betekent het verbod geen einde aan de misdaad. De club zet haar activiteiten mogelijk ondergronds voort.