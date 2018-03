D66: Mogelijk toch meer Nederlands geld naar EU

Het kabinet wil niet dat er extra geld naar de Europese Unie gaat. Maar het kan uiteindelijk toch gebeuren, zegt coalitiepartner D66.

D66’er Kees Verhoeven sprak donderdag namens zijn partij in de Tweede Kamer. Hij kan niet ‘uitsluiten’ dat er toch meer geld naar Brussel gaat. Daar krijgen we wel betere grensbewaking voor terug, zei Verhoeven. Volgens het Tweede Kamerlid staan de vier coalitiepartijen hier overigens hetzelfde in.

De uitspraken van Verhoeven zijn opvallend omdat het Nederlandse kabinet eerder aangaf dat het met gestrekt been de onderhandelingen over de Europese langetermijnbegroting in gaat.

‘Nederland moet niet angstig op de rem trappen’

‘Een kleinere EU betekent een kleinere EU-begroting. Nederland kan een verhoging van de bruto-bijdrage aan de EU niet accepteren,’ stond in een voorstel van kabinet-Rutte III voor de Europese meerjarenbegroting. Hierin worden steeds de financiële plannen voor een periode van zeven jaar vastgelegd. In 2021 gaat de nieuwe begroting in.

Premier Mark Rutte (VVD) maakte deze week tijdens een bezoek aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel duidelijk dat Nederland niet wil dat er meer geld naar Europa gaat en dat Nederland weigert een hogere bijdrage te betalen. Verhoeven zei donderdag echter dat Nederland niet angstig op de rem moet trappen, maar Europa in de juiste richting moet sturen.

Rutte wil ook niet langer harde toezegging doen

Rutte deed donderdag ook niet langer een harde toezegging in het debat. Het gaat om een ‘belofte om vreselijk ons best te doen om dit te bereiken’, zei hij. ‘We zitten nu bij de inzet,’ vulde Anne Mulder (VVD) aan. ‘Ik wil er niet op vooruitlopen.’

Op een persconferentie vorige week woensdag waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker nog dat verhoging van het budget onvermijdelijk is als de Europese Unie nieuwe ‘prioriteiten’ zoals de gevolgen van asielzoekersstromen, terreurdreigingen en natuurrampen wil kunnen financieren. Daarnaast ontstaat door een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU een gat in het budget van 12 miljard euro per jaar. De onderhandelingen over een nieuwe begroting gaan naar verwachting zeker een jaar duren.