Van Aartsen: ‘Gehamer op salafisme is vervuiling van het debat’

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam heeft tijdens een gemeenteraadsdebat de wenkbrauwen doen rijzen. De doorgewinterde VVD-bestuurder merkte op dat salafisme binnen de islam ‘geen stroming is’. Ook vraagt Van Aartsen zich af wat het nut is van hameren op ‘salafisme’.

Dat meldt De Telegraaf. Van Aartsen werd na de dood van Eberhard van der Laan aangewezen als waarnemend burgemeester. In de hoofdstad heerst al sinds vorige zomer grote twijfel over de manier waarop het dossier deradicalisering is afgehandeld. De verantwoordelijke ambtenaar voor dat dossier, Saadai Ait Taleb, werd vorig jaar met strafontslag weggestuurd. Ze wordt nu vervolgd door het Openbaar Ministerie.

‘Religieuze kramp’

Afgelopen week verscheen een uiterst kritisch rapport over de situatie in Amsterdam, onder leiding van hoogleraar terrorismebestrijding Beatrice de Graaf. In het rapport wordt afgerekend met de terughoudendheid van de gemeente om de islam te benoemen als een factor voor radicalisering. In het rapport wordt gesproken van ‘religieuze kramp’.

Van Aartsen stelt bij het debat , donderdag in de gemeenteraad, dat orthodoxe niet automatisch leidt tot geweld. ‘In het gros van de gevallen zijn mensen in meer orthodoxe moskeeën, helemaal niet geneigd tot radicale daden,’ aldus de waarnemend burgemeester. Volgens Van Aartsen is salafisme ‘helemaal geen stroming binnen de moslimgemeenschap’.

Van Aartsen waarschuwt voor ‘vervuiling van het debat’

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma diende de waarnemend burgemeester fel van repliek. ‘Het lijkt er wel op of hij last heeft van dezelfde religieuze krampen die de problemen op de afdeling radicalisering de afgelopen jaren hebben verergerd,’ aldus Boomsma.

De waarnemend burgemeester vindt dat de aandacht niet gericht moet zijn op de orthodoxe islam en de rol van moskeeën bij radicalisering van jongeren. Door het daar continu over te hebben, zou ‘vervuiling van het debat’ kunnen ontstaan. Van Aartsen werkt nu aan een voorstel om orthodoxe moslims de hand te reiken. Voor de zomer brengt hij dat voorstel naar buiten.